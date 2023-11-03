«Это может быть самым смотрибельным видом». Наш биатлон изобрел новый формат

Интервью с тренером Юрием Каминским об ультраспринте.

Под конец сбора в якутском Алдане российские биатлонисты разыграли медали в абсолютно новой дисциплине — ультраспринте. Спортсмены бежали дистанцию 1900 метров с двумя огневыми рубежами, на которых можно было использовать три дополнительных патрона. Схема соревнований напоминала лыжный спринт: пролог, по итогам которого в следующую стадию проходили 12 человек, полуфинал с выбыванием и финал. В женских соревнованиях неожиданную победу одержала молодая Регина Петрова, которая опередила самую опытную и титулованную участницу Ларису Куклину. У мужчин знакомых лиц было значительно больше, в том числе бежали призеры Олимпиады Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Первым как раз финишировал Латыпов, оставив за спиной Ивана Колотова и Кирилла Бажина.

Идею этих соревнований предложил старший тренер сборной Юрий Каминский. Он рассказал «СЭ», как все прошло.

Лыжники были в восторге

— Как вы к этому пришли?

— Идея давно лежит на поверхности. Для повышения зрелищности хорошо бы и в лыжах тоже укоротить дистанции. Тот же лыжный спринт делать короче, чтобы было динамичнее. Но там, конечно, будут столкновения. Не знаю, как обходить этот момент. Ультраспринт в Алдане смотрели лыжники. Был Никита Крюков. Они в восторге от него. Лыжные тренеры говорят: «А почему бы нам что-то подобное не делать?» В биатлоне сейчас мировой тренд — повышение скорострельности. Там не только сама скорострельность, но в целом работа на рубеже: быстрее заход, изготовка и так далее. Мы в этом плане немножко отстаем. Правда, лидеры тоже не торопятся слишком быстро работать на рубеже. Но в целом если в стойке мы подтянулись, то лежка отстает. В прошлом году мы делали контрольную тренировку, чтобы ребята почувствовали скорость работы на рубеже, а здесь местные спортивные функционеры предложили организовать соревнования с призами.

Фото СБР

— Как организовывали? Как размечали трассу?

— Постарались круг сделать так, чтобы он был в зоне видимости. Запустили зрителей. Они оказались внутри круга, а не на трибуне, как обычно. На стадионе в Алдане это имеет место быть. Можно было к любому участку трассы близко подойти и к рубежу. Правда, темновато было. Сильное освещение не смогли сделать. У них не предусмотрено. На ходу добавляли прожекторы. Им не нужно такое хорошее освещение, какое бывает на стадионах.

— Кто в таком формате гонки имеет большее преимущество: хороший стрелок или хороший бегун?

— Однозначно стрелки.

— Не удивили результаты? Например, то, что опытный стрелок Лариса Куклина проиграла золото молодой Регине Петровой?

— Один стрелок проиграл другому стрелку, я бы так сказал. Лариса немножко замерзла. Было довольно прохладно — 13 градусов мороза. В том числе и поэтому. Может, еще и поторопилась. Она стрелок хороший, но со скорострельностью у нее не очень. А Регина Петрова тоже не из ниоткуда появилась. Она была членом юношеской команды, сейчас будет первый год по юниоркам. Оказалась быстрее и точнее на рубеже, что предопределило ее победу. Ходом она послабее Куклиной.

— Как прокомментируете результаты в мужском ультраспринте?

— У мужчин хорошо в прологе себя проявил Кирилл Бажин. У него все сложилось. Но потом, видимо, концентрацию потерял, может быть, сказалась усталость. Тут еще, оценивая результаты, нужно понимать, что они были за три дня до конца 24-дневного сбора. Соответственно, все подустали. Более функциональные биатлонисты имели преимущество, как, допустим, Латыпов. Не всем спортсменам удалось сконцентироваться так, чтобы стрельба удерживалась от забега к забегу. Получается надо было три раза это сделать. В этом, наверное, главная сложность. Это не лыжные гонки, где сила только в ногах. Здесь нужно выдерживать концентрацию на протяжении всех трех забегов. А если их будет четыре, то еще интереснее станет.

Фото СБР

— Что еще понравилось и не понравилось в этих соревнованиях?

— Есть еще много вопросов, прежде чем вводить ультраспринт в какие-то соревнования. Допустим, мы решили его сделать без штрафных кругов. Давали дополнительные патроны. У нас был один случай, когда Емерхонов, занявший второе место в полуфинале, не закрыл одну мишень. Правда, мы сразу договорились, что тот, кто не закрывает мишень, априори проигрывает тому, кто закрыл все. Тут, наверное, можно было шесть патронов давать на рубеж, а не восемь, чтобы подинамичнее все проходило. Надо думать. То, как мы провели, — это же не безусловный формат. Попробовали так.

— Какие у спортсменов отзывы?

— Им понравилось. Но мы немножко пообщались, потому что дело уже к отъезду шло. На собраниях о другом говорили: о будущем, как собраться, как уехать, и так далее. Мы эту гонку проанализируем и в том числе подробнее со спортсменами поговорим: что они планировали на ней показать, что получилось и не получилось. Все разберем.

Уперлись в три гонки

— Если все докрутить, насколько, думаете, такой формат жизнеспособен для биатлона?

— Думаю, что вполне. Его можно сделать так, что он не будет практически выходить за пределы стадиона. Сейчас зрители на стадионе следят за гонкой по табло. Но на табло что-то показывают, что-то не показывают. А здесь будет в режиме масс-старта и все видно. Наверное, это может быть самым смотрибельным видом, если отработать детали.

Фото СБР

— Есть шансы для внедрения ультраспринта в календарь будущих сезонов?

— Это не ко мне, наверное, вопрос, а к СБР. Я вообще выступаю за то, чтобы у нас побольше было и суперспринтов, и суперпасьютов, и других дисциплин. Потому что это очень сильно развивает спортсмена. Почему мы уперлись в три гонки? У нас по сезону проходят в основном спринт, преследование и масс-старт. Хотелось бы больше динамичных гонок. Новые форматы требуют другой работы. В них могут другие спортсмены себя проявить. Это же тоже хорошо и будет способствовать развитию вида спорта.

— Есть какие-то еще мысли по новым форматам?

— Например, могут быть гонки с выбыванием. Хороший формат у «Спринта на Дворцовой». Соревнуются на небольшом кругу — 800 метров. Если подключить туда стрельбу, тоже интересно будет. В прошлом сезоне разговаривали с корреспондентом Ильей Трифановым. Обсуждали, как можно биатлон в лыжный спринт интегрировать. Он предложил сразу два рубежа стрелять подряд: лежку и стойку. Но когда мы сейчас в Якутии обговаривали формат, то почему-то все биатлонные тренеры категорически отказались от этого. Я был в принципе готов попробовать такой формат.

— Предсезонная подготовка у вас, по сути, закончилась. Как ее оцените?

— В целом все прошлом по плану. Небольшой сбой случился в Алдане. Снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали. Пришлось немного планы изменить. Хотели и с лыжниками пробежать спринт и еще лыжную гонку или биатлонную. Из-за того, что нам еще не хватает работы на рубеже, пришлось это все отменить. Остановились на таком формате. Немножко недобрали соревновательной практики и интенсивной работы. Сейчас будем добирать. Кто-то из спортсменов хочет попробовать себя в клубных соревнованиях. Может, кому-то из молодых спортсменов это не нужно, чтобы раньше времени форсироваться.

— То есть вы не будете возражать, если ваши подопечные примут участие в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске?

— Нет, конечно.