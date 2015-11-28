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28 ноября 2015, 18:09

Касьянов и Труненков – десятые в двойке на этапе Кубка мира в Альтенберге

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Россияне Александр Касьянов и Дмитрий Труненков заняли десятое место в двойках на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Первенствовала немецкая пара Франческо Фридрих – Торстен Маргис. На второй строчке финишировали латыши Оскарс Мелбардис и Даумантс Дрейскенс, замкнули тройку Вон Юн Чжон и Сео Юн Ву из Южной Кореи.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Фридрих/Маргис (Германия) – 1.52,56

2. Мелбардис/Дрейскенс (Латвия) – 1.53,02

3. Вон Юн Чжон/Сео Юн Ву (Корея) – 1.53,04

4. Вальтер/Позер (Германия) – 1.53,23

4. Арндт/Куске (Германия) – 1.53,23

6. Криппс/Копач (Канада) – 1.53,63

10. КАСЬЯНОВ/ТРУНЕНКОВ (Россия) – 1.53,99

16. АНДРИАНОВ/АНТЮХ (Россия) – 1.54,50

18. СТУЛЬНЕВ/ГНЕЗДИЛОВ (Россия) – 1.54,96

Источник: http://winter.sport-express.ru/bobsleigh/worldcup/2015-2016/events/1718_67_0/
Александр Касьянов
Даумантс Дрейскенс
Оскар Мелбардис
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