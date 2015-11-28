Касьянов и Труненков – десятые в двойке на этапе Кубка мира в Альтенберге

28 ноября 2015, 18:09
Россияне Александр Касьянов и Дмитрий Труненков заняли десятое место в двойках на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Первенствовала немецкая пара Франческо Фридрих – Торстен Маргис. На второй строчке финишировали латыши Оскарс Мелбардис и Даумантс Дрейскенс, замкнули тройку Вон Юн Чжон и Сео Юн Ву из Южной Кореи.
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Фридрих/Маргис (Германия) – 1.52,56
2. Мелбардис/Дрейскенс (Латвия) – 1.53,02
3. Вон Юн Чжон/Сео Юн Ву (Корея) – 1.53,04
4. Вальтер/Позер (Германия) – 1.53,23
4. Арндт/Куске (Германия) – 1.53,23
6. Криппс/Копач (Канада) – 1.53,63
10. КАСЬЯНОВ/ТРУНЕНКОВ (Россия) – 1.53,99
16. АНДРИАНОВ/АНТЮХ (Россия) – 1.54,50
18. СТУЛЬНЕВ/ГНЕЗДИЛОВ (Россия) – 1.54,96