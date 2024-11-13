Российский бобслеист Гайтюкевич: «Моя беспроигрышная серия абсолютно на меня не давит»

Российский Бобслеист Ростислав Гайтюкевич признался, что серия без поражений из восьми турниров стимулирует его работать усерднее.

«Моя беспроигрышная серия абсолютно на меня не давит, я не веду учет и точное количество своих побед тоже не смогу сразу назвать. Я думаю совершенно о другом, хотя, конечно, побеждать всегда приятно. Кого-то длительная победная серия, может, и расслабляет, но лично меня она мотивирует работать еще больше», — цитирует Гайтюкевича ТАСС.

30-летний россиянин побеждал на ноябрьском Кубке России в Сочи в бобах-двойках и в четверках. Гайтюкевич является бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде, кроме того, бобслеист занимал третье место в двойках и четверках в общем зачете Кубка мира.