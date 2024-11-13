Российский бобслеист Гайтюкевич: «Моя беспроигрышная серия абсолютно на меня не давит»

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Российский Бобслеист Ростислав Гайтюкевич признался, что серия без поражений из восьми турниров стимулирует его работать усерднее.
«Моя беспроигрышная серия абсолютно на меня не давит, я не веду учет и точное количество своих побед тоже не смогу сразу назвать. Я думаю совершенно о другом, хотя, конечно, побеждать всегда приятно. Кого-то длительная победная серия, может, и расслабляет, но лично меня она мотивирует работать еще больше», — цитирует Гайтюкевича ТАСС.
30-летний россиянин побеждал на ноябрьском Кубке России в Сочи в бобах-двойках и в четверках. Гайтюкевич является бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде, кроме того, бобслеист занимал третье место в двойках и четверках в общем зачете Кубка мира.