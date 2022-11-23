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23 ноября, 17:06

Бобслеистка Скворцова призналась, что пока не готова к семейной жизни

Алина Савинова
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Бывшая бобслеистка Ирина Скворцова призналась, что на данный момент не готова к семейной жизни.

«Я настолько вкусила кайф жизни одной, что нет, пока не хочу. Это же классно: можно не готовить и не убираться каждый день, можно уехать куда-то с ночевкой и не на одну ночь. Меня сейчас в моей жизни все устраивает. Кто-то скажет: она просто еще не встретила того единственного... Возможно. Но я не могу взять на себя такую ответственность. У меня цветы-то дома вянут. Как еще кот со мной живет?» — приводит RT слова Скворцовой.

Ранее бобслеистка рассказала о жизни после аварии, произошедшей 13 лет назад в немецком Кенигсзе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1077629-skvorcova-semya-zhizn
Ирина Скворцова
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