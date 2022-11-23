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23 ноября, 14:18

Бобслеистка Скворцова рассказала, что зациклилась на операциях после аварии в Кенигзее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о жизни после аварии, произошедшей 13 лет назад в немецком Кенигзее.

«После аварии у меня было много разных предложений, проектов, но тогда мне это было не интересно. Или я отказывалась, потому что уезжала за границу и не знала, когда вернусь. Тогда я закусила удила и зациклилась на операциях... Жалею ли я об этом? Сейчас я, конечно, вела бы себя иначе. Да, жалею о многих возможностях, которые упустила. Не о том, что делала эти операции, а о том, что поставила их на первый план. Умные люди говорили мне об этом, но у меня была пелена перед глазами. Дура была, чего уж там. В 20 лет тебе сказали, а к 40 до тебя дошло...» — приводит слова Скворцовой RT.

Авария произошла 23 ноября 2009 года во время тренировочных заездов перед этапом Кубка Европы в Кенигзее. Экипаж Надежды Филиной и Ирины Скворцовой попал в аварию из-за ошибки судьи Петера Хеля, который выпустил на трассу боб Евгения Пашкова и Андрея Матюшко. Мужской экипаж на полной скорости врезался в незащищенную спину разгоняющей, что повлекло за собой тяжелейшие травмы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1077530-skvorcova-bobslei-avariya
Ирина Скворцова
бобслей
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