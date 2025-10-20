Видео
Бобслей

20 октября, 15:05

Журова о решении апелляционного трибунала IBSF: «Теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

«Я раньше знала, что несколько федераций подали в суд и иные апелляционные органы. И трибунал в данном в случае согласился с незаконностью запрета. По идее, теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе. Но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины в отношении российских спортсменов продолжатся, они будут и дальше вставлять палки в колеса. Поэтому нужно смотреть, как будет реализовываться это решение», — цитирует Журову ТАСС.

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.

Источник: ТАСС
2

  • Фирсыч

    Не депутатское это дело, с избирателями встречаться!

    20.10.2025

  • Горын

    Светлана. Вы же депутат. Займитесь своими прямыми обязанностями. Хоть бы раз приехали и встретились с избирателями.

    20.10.2025

    Светлана Журова
    бобслей
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
    Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
