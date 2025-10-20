Журова о решении апелляционного трибунала IBSF: «Теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

«Я раньше знала, что несколько федераций подали в суд и иные апелляционные органы. И трибунал в данном в случае согласился с незаконностью запрета. По идее, теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе. Но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины в отношении российских спортсменов продолжатся, они будут и дальше вставлять палки в колеса. Поэтому нужно смотреть, как будет реализовываться это решение», — цитирует Журову ТАСС.

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.