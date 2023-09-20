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Сегодня, 11:35

Допуск российских бобслеистов не стоит отдельным вопросом в повестке сентябрьского конгресса IBSF

Алина Савинова
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не включила в повестку конгресса отдельным пунктом вопрос возвращения россиян на турниры под эгидой организации, сообщает ТАСС.

Конгресс IBSF состоится 24 сентября в испанской Санта-Сусанне неподалеку от Барселоны, 22 сентября пройдет заседание исполкома международной федерации.

В конгрессе выступит президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани. Также в рамках съезда будет представлен отчет аудиторов, утверждены бюджет федерации на новый сезон и сумма членских взносов от каждой страны, состоятся выборы членов аудиторского комитета IBSF.

Отмечается, что на конгрессе будут изучены предложения национальных федераций и исполкома IBSF, который на пятничном заседании может рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее сообщалось, что Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации принять участие в работе сентябрьского конгресса. На конгресс планируют поехать глава российской организации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и генеральный секретарь Сергей Пархоменко.

Международная федерация бобслея и скелетона в июле прошлого года временно отстранила российских спортсменов от международных стартов. Однако, по информации «СЭ», бобслеисты из России могут вернуться на соревнования в начале следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/18792959
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