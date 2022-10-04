Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Бобслей

Сегодня, 11:52

Федерация бобслея России получила призовые за выступления от международной федерации

Руслан Минаев

Федерация бобслея России получила призовые деньги от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Они были заработаны спортсменами на турнирах олимпийского сезона под эгидой IBSF.

Впрочем, по словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, остается открытым вопрос с получением денег за предыдущий сезон.

«Мы решили вопрос с получением призовых за выступления на Кубке мира прошлого сезона. Но остается ситуация с суммой, замороженной IBSF, за призовые в предыдущем сезоне. Она возникла вследствие невозможности востребования призовых с дисквалифицированных российских бобслеистов, чьи результаты были впоследствии аннулированы. За прошлый сезон деньги от IBSF пришли, сейчас нам нужно оформить все это юридически, и в ближайшие две недели, я думаю, спортсмены их получат», — цитирует Пегова ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/15948147?
бобслей
0
Читайте также
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США
Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Миллиардер Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта
Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ
В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент Федерации тяжелой атлетики России предложил разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате
ИИХФ хочет разрешить легионерам из КХЛ разрывать контракты без компенсации? Не все так просто
Мамедов надеется, что FIE в ноябре допустит российских фехтовальщиков до международных турниров
Сайтиев: «Россия и Белоруссия смогут участвовать на международных форумах по борьбе»
Тардиф считает верным решением со стороны ИИХФ перенести чемпионаты мира из России
Гимнаст Белявский высказался о возможности выступления на Олимпиаде в Париже и Лос-Анджелесе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Получивший повестку бобслеист Хузин сообщил, что готов защищать честь страны не только на соревнованиях