Федерация бобслея России получила призовые за выступления от международной федерации

Федерация бобслея России получила призовые деньги от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Они были заработаны спортсменами на турнирах олимпийского сезона под эгидой IBSF.

Впрочем, по словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, остается открытым вопрос с получением денег за предыдущий сезон.

«Мы решили вопрос с получением призовых за выступления на Кубке мира прошлого сезона. Но остается ситуация с суммой, замороженной IBSF, за призовые в предыдущем сезоне. Она возникла вследствие невозможности востребования призовых с дисквалифицированных российских бобслеистов, чьи результаты были впоследствии аннулированы. За прошлый сезон деньги от IBSF пришли, сейчас нам нужно оформить все это юридически, и в ближайшие две недели, я думаю, спортсмены их получат», — цитирует Пегова ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.