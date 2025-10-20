Видео
Бобслей

Милан-2026

20 октября, 11:45

Глава российского бобслея Пегов подтвердил возвращение российских спортсменов на международную арену

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в разговоре с «СЭ» заявил, что после положительного решения арбитражного суда международной федерации готовятся списки спортсменов для подачи на нейтральный статус.

Сегодня, 20 октября, стало известно, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

— Действительно, вчера мы выиграли международный арбитраж в IBSF, сейчас получили резолютивную часть, изучаем. Это стало возможно благодаря поддержке Олимпийского комитета России и лично его председателя Михаила Дегтярева. Сейчас мы находимся в контакте с международной федерацией, уже готовим списки спортсменов на подачу на нейтральный статус. Думаю, к вечеру станет понятнее, как все будет происходить.

— То есть в вашей интерпретации решение автоматически означает допуск?

— Это большая победа, могу сказать. Сейчас находимся во взаимодействии с международной федерацией, все-таки у них еще утро. Времени у нас очень мало — потому что рассмотрение заявок на нейтральный статус занимает несколько месяцев. Но какие несколько месяцев в наших условиях? Сборная как готовилась, так и готовится и в любой момент готова вернуться на международные старты и показывать лучшие результаты.

3

  • Soulles2

    лично его председателя Мих... тьфу Леонида иллича )) Совок, как он есть (( Возможно, правнуки избавятся от подобострастия к наСяльника ))

    20.10.2025

  • Федор

    Во ДЭБИЛ!!! Победа??? Где? И? Как?Видимо губерниего последователь

    20.10.2025

  • Фирсыч

    "Это большая победа!" Получить нейтральный статус, теперь считается большой победой.

    20.10.2025

    бобслей
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
    Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
