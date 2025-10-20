Глава российского бобслея Пегов подтвердил возвращение российских спортсменов на международную арену

20 октября, 11:45
Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в разговоре с «СЭ» заявил, что после положительного решения арбитражного суда международной федерации готовятся списки спортсменов для подачи на нейтральный статус.
Сегодня, 20 октября, стало известно, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
— Действительно, вчера мы выиграли международный арбитраж в IBSF, сейчас получили резолютивную часть, изучаем. Это стало возможно благодаря поддержке Олимпийского комитета России и лично его председателя Михаила Дегтярева. Сейчас мы находимся в контакте с международной федерацией, уже готовим списки спортсменов на подачу на нейтральный статус. Думаю, к вечеру станет понятнее, как все будет происходить.
— То есть в вашей интерпретации решение автоматически означает допуск?
— Это большая победа, могу сказать. Сейчас находимся во взаимодействии с международной федерацией, все-таки у них еще утро. Времени у нас очень мало — потому что рассмотрение заявок на нейтральный статус занимает несколько месяцев. Но какие несколько месяцев в наших условиях? Сборная как готовилась, так и готовится и в любой момент готова вернуться на международные старты и показывать лучшие результаты.
Soulles2
лично его председателя Мих... тьфу Леонида иллича )) Совок, как он есть (( Возможно, правнуки избавятся от подобострастия к наСяльника ))
20.10.2025
Федор
Во ДЭБИЛ!!! Победа??? Где? И? Как?Видимо губерниего последователь
20.10.2025
Фирсыч
"Это большая победа!" Получить нейтральный статус, теперь считается большой победой.
20.10.2025