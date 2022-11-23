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23 ноября, 15:35

Ирина Скворцова: «Больше никаких операций, устала от них»

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Бывшая бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о своих многочисленных операциях после аварии, произошедшей 13 лет назад.

«Что могу сказать: нога сейчас так же, как после выписки из больницы после аварии, ее функционал уже не изменится, подвижность не восстановится, что ни делай, — приводит RT слова Скворцовой. — И все хирургические вмешательства, которые у меня были с декабря 2013 года, — это просто пластика, я их называю косметический ремонт тела. Последняя была в 2020 году, прямо перед тем, как закрыли все границы. И больше делать не планирую. Устала от них. Хочу жить обычной жизнью — ходить в горы, гулять с друзьями. Бегаю на костылях и бегаю. Я к ним уже привыкла. Вот последние несколько недель стала ездить на метро на тренировки, потому что на машине туда неудобно добираться».

Инцидент с участием российской спортсменки произошел в Кенигзее 23 ноября 2009 года во время тренировки. Экипаж Надежды Филиной и Ирины Скворцовой перевернулся на трассе, после чего в него врезался боб Евгения Пашкова и Андрея Матюшко, ошибочно выпущенный судьей на красный свет. Скворцова получила тяжелые травмы, которые не позволили ей продолжить спортивную карьеру.

Источник: russian.rt.com
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Бобслеистка Скворцова рассказала, что зациклилась на операциях после аварии в Кенигзее

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