Легкоатлетка Трофимец обратилась к психологу после аварии на чемпионате России по бобслею

Чемпионка России в толкании ядра Снежана Трофимец сообщила, что ей пришлось обратиться психологу для того, чтобы пережить последствия падения своего экипажа на первенстве России по бобслею. Турнир проходил в марте в Сочи.

«Но длительный спуск в перевернувшемся бобе на большой скорости, не скрою, меня немного выбил морально. Я на днях даже психолога посетила, потому что какие-то воспоминания, как мы тогда ехали, продолжали сидеть в моей голове. Мы с психологом попробовали их убрать, и сейчас у меня все хорошо», — цитирует Трофимец ТАСС.

В феврале Трофимец вместе с пилотом Анастасией Дудкиной выиграла золото зимней спартакиады в Сочи, месяцем позднее им не удалось финишировать на чемпионате России, который также проходил на олимпийской трассе.