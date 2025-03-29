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Бобслей

29 марта, 20:14

Международная федерация бобслея и скелетона в сентябре рассмотрит вопрос допуска россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что рассмотрение вопроса допуска россиян до международных соревнований перенесено на сентябрь.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в онлайн-формате проходил 29 марта. Причиной переноса стала просьба Федерация бобслея Латвии, в которой посчитали, что вопрос должен рассматриваться в очном формате.

«Внеочередной конгресс Международной федерации бобслея и скелетона большинством голосов принял решение перенести рассмотрение вопроса о возможности возвращения российских спортсменов на турниры под эгидой IBSF на сентябрьский конгресс в Италии», — цитирует Пегова ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ТАСС
бобслей
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