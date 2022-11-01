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Сегодня, 16:59

Международная федерация бобслея сообщила, что Россия должна продолжать выплачивать ежегодный взнос

Алина Савинова
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) заявила, что Федерация бобслея России должна выплачивать ежегодный членский взнос в полном размере.

«IBSF не приостанавливала членство Федерации бобслея России, и поэтому для нее действителен полный членский взнос в размере 400 евро, который был уплачен», — приводит ТАСС слова исполнительного директора IBSF Райка Бауэрфейнда.

По информации источника, членские взносы выплачиваются в конце каждого сезона. Выплата за текущий сезон будет произведена летом 2023 года во время собрания IBSF.

Напомним, что Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила российских спортсменов от международных стартов.

Источник: https://tass.ru/sport/16216815
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