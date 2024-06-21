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Сегодня, 09:57

IBSF не рассматривала возвращение российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры

Руслан Минаев
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Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не обсуждал возможность возвращения россиян на международные турниры, сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Это связано с тем, что обстоятельства, по которым наши спортсмены ранее не были допущены к соревнованиям, не изменились. Но могу отметить, что конгресс прошел в доброй и позитивной обстановке, без скандалов, никаких выпадов в адрес российской стороны не было в отличие от прошлых лет. В течение двух дней шла плодотворная и конструктивная работа, конгресс прошел в духе олимпизма», — цитирует Пегова ТАСС.

Конгресс, в котором принимала участие российская сторона, проходил в Лейк-Плэсиде (США). Российские бобслеисты и скелетонисты из-за отстранения пропустили последние два сезона.

Источник: ТАСС
бобслей
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