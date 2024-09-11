Олимпийская чемпионка Энквист призналась, что намеренно попалась на допинге в 2001 году

Советская и российская, а впоследствии шведская спортсменка Людмила Энквист в автобиографической книге рассказала о своих мотивах употребления допинга.

Уроженка Тамбовской области начала свою карьеру в легкой атлетике. Она стала олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира в беге. В дальнейшем Энквист перешла в бобслей в надежде стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры.

В своей книге, которая будет опубликована 13 сентября, 60-летняя Энквист призналась, что ненавидела бобслей, но не хотела сама из него уходить, поскольку многое стояло на кону. Она начала принимать допинг, чтобы ей запретили заниматься ненавистным спортом.

«Я ненавидела бобслей. Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Днем и ночью. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, потому была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях. Пути назад не было. Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — приводит SVT отрывок из мемуаров Энквист.

Энквист уличили в употреблении допинга за год до зимних Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, после чего она покинула спорт. До этого спортсменку уже обвиняли в применении запрещенных веществ. В 1993 году она была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Тогда Энквист заявила, что запрещенные препараты подсыпал ей муж-тренер Николай Нарожиленко.