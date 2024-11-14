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Бобслей

Сегодня, 11:55

Призер этапа Кубка мира по бобслею Антюх завершил спортивную карьеру

Камила Абдурахманова
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Тренерский штаб сборной России сообщил, что бронзовый призер этапа Кубка мира по бобслею разгоняющий Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена.

«Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена, последний раз он принимал участие в соревнованиях в прошлом сезоне. В настоящее время он работает тренером по общефизической подготовке в одном из баскетбольных клубов», — сообщил тренерский штаб ТАСС.

Антюху 38 лет. В сезоне-2012/13 он занял третье место на этапе Кубка мира в Сочи в составе команды с пилотом Александром Касьяновым и разгоняющими Максимом Белугиным и Ильвиром Хузиным. Антюх участвовал в шести чемпионатах мира и пять раз побеждал на этапах Кубка Европы.

Источник: ТАСС
Сборная России по бобслею
Кирилл Антюх

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