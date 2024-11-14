Призер этапа Кубка мира по бобслею Антюх завершил спортивную карьеру

Тренерский штаб сборной России сообщил, что бронзовый призер этапа Кубка мира по бобслею разгоняющий Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена.

«Кирилл Антюх завершил карьеру спортсмена, последний раз он принимал участие в соревнованиях в прошлом сезоне. В настоящее время он работает тренером по общефизической подготовке в одном из баскетбольных клубов», — сообщил тренерский штаб ТАСС.

Антюху 38 лет. В сезоне-2012/13 он занял третье место на этапе Кубка мира в Сочи в составе команды с пилотом Александром Касьяновым и разгоняющими Максимом Белугиным и Ильвиром Хузиным. Антюх участвовал в шести чемпионатах мира и пять раз побеждал на этапах Кубка Европы.