Российские бобслеисты и скелетонисты приехали на тренировочные сборы в Китай

Старший тренер национальной команды по скелетону Денис Алимов рассказал, что команда прибыла в аэропорт Пекина, после чего отправится на тренировочный сбор на олимпийскую трассу китайской столицы.

«Мы прилетели в Пекин, сейчас направляемся к месту проведения сбора, сегодня у нас заселение в Олимпийскую деревню в Яньцине, а завтра уже начнутся первые тренировки на трассе. По плану сбор должен завершиться 3 февраля, но есть вероятность, что мы вылетим домой на два дня раньше из-за отмены нужного нам авиарейса.

Всего в Китай прилетело 10 скелетонистов: 6 девочек и 4 парня. У каждого спортсмена есть свои конкретные задачи на сборе, есть же скелетонисты, которые вообще никогда не выступали на других трассах, кроме Сочи. Но к концу сбора мы обязательно проведем контрольную тренировку, чтобы посмотреть, как новички адаптировались к незнакомой для них трассе и на что способны сейчас наши лидеры», — приводит слова Алимова ТАСС.

Он добавил, что сборная находится в ожидании допуска на международные старты, спортсменам очень важен опыт тренировочных спусков еще на одной трассе, кроме Сочи.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях.