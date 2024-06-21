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Бобслей

Сегодня, 14:55

Российские бобслеисты могут провести сбор в Китае

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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что организация прорабатывает возможность проведения тренировочного сбора национальной команды на олимпийской трассе в Китае.

«У нас есть в планах организация тренировочного сбора в Китае. Спортсменам очень важно иметь возможность совершать спуски не только на домашней трассе. Если будет такая возможность, то мы в Китай обязательно поедем», — приводит слова Пегова ТАСС.

Сборная России по бобслею и скелетону с 1 по 25 декабря 2023 года находилась на тренировочном сборе на олимпийской трассе в Яньцине. По решению IBSF команда не имела возможности выступать на международных стартах два последних сезонов.

Источник: ТАСС
бобслей
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