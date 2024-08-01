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Российские бобслеисты попали в новый пул допинг-тестирования IBSF

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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, что российские бобслеисты Алексей Лаптев и Михаил Мордасов вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«В международном пуле оставили двух россиян. Это бобслеисты Алексей Лаптев и Михаил Мордасов», — цитирует Пархоменко ТАСС.

В пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2023/24 входили девять российских спортсменов: бобслеисты Павел Травкин, Лаптев, Мордасов, Ростислав Гайтюкевич, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, а также скелетонисты Елена Никитина, Юлия Канакина и Владислав Семенов.

Российские бобслеисты и скелетонисты в двух предыдущих сезонах были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных IBSF.

Источник: ТАСС
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