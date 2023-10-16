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Сегодня, 08:32

Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии

Виктория Кравченко
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На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии глава оргкомитета ближайших зимних Игр Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Олимпийских играх 2026 года пройдут за пределами Италии.

Соревнования должны были пройти на трассе Эудженио Монти, которая принимала Олимпиаду в 1956 году, но государству не удалось найти средства для реконструкции объекта.

«Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект», — цитирует Малаго ТАСС.

Оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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