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Бобслей

Сегодня, 09:13

В Федерации бобслея России заявили, что спортсмены не думают о смене гражданства

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В Федерации бобслея России рассказали, что спортсмены не планируют менять гражданство из-за недопуска на международные соревнования.

Могу сказать, что ни один спортсмен, входящий в сборную России по бобслею и скелетону, не объявлял публично о том, что хочет поменять спортивное гражданство ради того, чтобы как можно быстрее вернуться на международные старты, — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. — Более того, думаю, что и в мыслях ни у кого такого нет. Все готовы представлять только свою Родину на международных стартах и очень ждут того дня, когда их наконец допустят. Других вариантов у нас нет".

Российские бобслеисты и скелетонисты в двух предыдущих сезонах были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).

Источник: ТАСС

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