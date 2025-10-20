В Госдуме РФ не уверены, что российских бобслеистов и скелетонистов допустят к международным соревнованиям

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в соревнованиях.

«С Олимпиадой будет сложнее, потому что там определенные квоты и свои отборы. Вопрос: какое решение последует дальше? Одно дело трибунал и суды, а другое — уже соревнования и допуски. Тут еще не факт, что они это подтвердят своими решениями. Члены исполкома и другие люди, принимающие решения, голосуют именно против страны, а не определенного спортсмена. Это абсолютно неприемлемо. Из-за этого суд и принял такое решение, потому что нельзя голосовать против страны. Не дают выступать спортсменам только по национальности. Теперь зарубежные политики могут говорить, что сделали все, но это уже суд и идите давите на суд. В нашу сторону такое очень хорошо работает. Может, все федерации тоже пойдут по такому сценарию. Но это нужно делать оперативно», — сказала Журова «СЭ».

12 сентября на конгрессе IBSF, проходившем в Милане, было отклонено предложение о возвращении российских участников в сезоне-2025/26. Представители России были лишены возможности выступать на международной арене три сезона подряд.

20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Денис Клесарев