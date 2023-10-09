Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Бобслей

Сегодня, 11:47

Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления российских спортсменов в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший бобслеист Алексей Воевода согласен с позицией главы Федерации лыжного спорта России Еленой Вяльбе, которая выступает против участия отечественных спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Поддерживаю Елену на все 100 процентов, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!» — цитирует Воеводу ТАСС.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/18947081
Читайте также
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Труненков: "Готовился к отрицательному вердикту суда"
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший бобслеист Воевода — о дисквалификации за допинг: «Наша вина абсолютно невозможна и не доказана»