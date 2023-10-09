Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления российских спортсменов в нейтральном статусе

Бывший бобслеист Алексей Воевода согласен с позицией главы Федерации лыжного спорта России Еленой Вяльбе, которая выступает против участия отечественных спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Поддерживаю Елену на все 100 процентов, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!» — цитирует Воеводу ТАСС.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.