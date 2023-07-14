Звездная бобслеистка сменила гражданство из-за домогательств. Но обвинения оказались ложными

Трехкратная олимпийская чемпионка Кейли Хамфрис — обманщица?

Кейли Хамфрис — настоящая легенда канадского женского бобслея. На ее счету были две золотые медали Ванкувера и Сочи, а также бронза Пхенчхана-2018 в двойках. Но в 2019 году из-за конфликта с канадской федерацией Хамфрис решила выступать за сборную США.

Уже представляя новую сборную, Кейли стала первой в истории олимпийской чемпионкой в новой экспериментальной дисциплине — монобоб. Из Канады же Хамфрис уезжала по причине неоднократных эпизодов домогательств в ее адрес со стороны тренера. Только вот независимое расследование не нашло никаких свидетельств слов Кейли. Получается, спортсменка всего лишь искала повод сменить гражданство?

Хезер Мойс и Кейли Хамфрис. Фото Global Look Press

Поменяла сборную из-за внутреннего скандала

В 2019 году одна из самых успешных бобслеисток в истории неожиданно поменяла спортивную прописку. Причем не просто ушла из своей предыдущей сборной, а со скандалом, обвиняя в неподобающем поведении главного тренера Тодда Хейса. Более того, Хамфрис утверждала, что пыталась решить конфликт другим путем, и сообщала о проблемах с Хейсом руководителям федерации бобслея Канады — исполнительному директору Крис Ле Бихан и президенту Саре Стори. Однако функционеры не отреагировали должным образом. Тогда в отчаянии Хамфрис и объявила, что больше не может выступать за Канаду и с болью в сердце вынуждена перейти в сборную США, за которую в то время выступал ее жених.

Кейли растрогала СМИ рассказами о том, что едва ли не каждая тренировка заканчивалась дерзкими комментариями в адрес ее внешности со стороны тренера Тодда, пошлыми шутками и намеками. Несколько раз Хейс и вовсе пытался перейти от слов к делу, а поле того как получил отпор, занимался откровенным саботажем общей работы и эмоциональным насилием.

Важно отметить, что канадская сторона при этом не стала делать поспешных выводов. Канадцы не хотели довольствоваться одними только словами самой Кейли, поэтому решили провести внутреннее расследование. Первоначальные данные показали, что прямых доказательств версии Хамрфис нет. Тогда в июле 2021 года федерация бобслея Канады пригласила независимых специалистов, которые должны были тщательно заняться этим делом. Пока же шли разбирательства, канадцы не стали делать резких кадровых решений. И тренер Тодд Хейс, и высшее руководство федерации сохранили свои должности.

Фото Global Look Press

Крайне конфликтный человек

Спустя два года независимый аудит вынес свой вердикт — каких-либо весомых доказательств того, что в команде по бобслею практиковались эпизоды домогательств, не нашлось. «Хотя этот процесс был очень трудным для всех сторон, он укрепил приверженность Bobsleigh Canada к созданию и обеспечению безопасной инклюзивной тренировочной среды для всех наших спортсменов, — звучит официальный пресс-релиз организации. — Федерация бобслея неоднократно и ранее говорила о своей полной нетерпимости к любым эпизодам эмоционального и сексуализированного насилия».

У федерации после скандала все-таки сменился президент. Но связан ли напрямую скандал с тем, что Сара Стори решила не избираться вновь, после того как в прошлом году у нее закончились полномочия, — неизвестно. Новым руководителем канадского бобслея стала Тара Макнил. Первым делом после вступления в должность Макнил сказала, что ее организация «всегда будет ставить здоровье и безопасность людей в спорте на первое место».

Однако больше она дело вокруг Хамфрис никак не комментировала, добавив лишь, что подобные истории делают проигравшими всех вокруг. Кейли в свою очередь заручилась поддержкой группы по борьбе за этику в спорте Global Athlete. И генеральный директор Global Athlete Роб Келер уже успел поставить под сомнение результаты последнего расследования. «Еще одно «независимое» расследование в пользу национальной спортивной организации, той самой, которая заплатила за расследование», — написал он в своем Twitter. «Спортсмены в Канаде не имеют прав или защиты», — добавил он спустя час. Хамфрис была лаконична и только лишь отправила в ответ на первый твит Роба смайлик с аплодисментами.

Были случаи какого-либо неуставного отношения к девушке, сейчас сказать тяжело. Но одно мы знаем точно — США сейчас одни из главных конкурентов для канадского бобслея. Для американской сборной перехватить Хамфрис было подарком судьбы. Для самой же Кейли — возможность перезагрузить карьеру в 35 лет после определенно наметившегося спада. Вот у Хамрфис и раньше случались конфликты в коллективе, с разгоняющими, с соперницами, с тренерами. Что и говорить, если и в новой сборной Кейли успела поработать сразу с тремя разгоняющими. Опять же, это не доказательство того, что ее слова — вымысел. Но все же важный штрих к пониманию портрета личности.