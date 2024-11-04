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Олимпийская чемпионка Буквиц завела аккаунт в OnlyFans. В 2022-м она снималась для Playboy

Олимпийская чемпионка Буквиц завела аккаунт в OnlyFans
Егор Сергеев
Лиза Буквиц.
Фото Global Look Press
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Хочет так популяризировать спорт.

Олимпийская чемпионка Лиза Буквиц завела аккаунт на OnlyFans. Немецкая бобслеистка пообещала не делать никаких откровенных фотографий, хотя в 2022-м она снималась для журнала Playboy.

Буквиц — одна из многих спортсменок с OnlyFans

Лиза сообщила, что не будет публиковать никаких откровенных фотографий, а OnlyFans заводит, чтобы делиться материалами о спорте, здоровом питании и жизни профессионального бобслеиста.

«Болельщики получают эксклюзивный доступ к контенту, которым я обычно не делюсь, — к ежедневной рутине, отношениям внутри команды и личным достижениям, которые часто остаются незамеченными. Я буду публиковать посты так часто, как смогу, и делиться всем — от советов по тренировкам и питанию до подготовки к турнирам и ритуалам, которые помогают мне сосредоточиться в день соревнований.

Фото Global Look Press

Для меня это реальная возможность показать людям, что значит выступать на самом высоком уровне в этом виде спорта, и показать что-то кроме самих соревнований. Эта платформа позволяет мне общаться с моими поклонниками на личном уровне и разговаривать с людьми, которые искренне интересуются спортом и моим путем в нем», — поделилась Буквиц в интервью немецкому BILD.

Бобслеистка — далеко не первый спортсмен, зарегистрировавшийся на OnlyFans. Платформа занялась диверсификацией контента, чтобы уйти от только откровенных публикаций. Сообщается, что Лиза будет получать фиксированную плату от компании, а ее логотип появится на бобе и одежде олимпийской чемпионки. Также девушке будут прилетать деньги за подписку от болельщиков. Ранее OnlyFans похожим образом договорился с британским прыгуном в воду Джеком Лохером, канадской легкоатлеткой Алишей Ньюман и другими.

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Как проходит ее карьера

Буквиц — чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, она выступала в двойке с Мариамой Яманкой. Больше в ее карьере нет олимпийских медалей — в Пекине в 2022 году она осталась четвертой. Зато есть несколько наград чемпионатов мира. В 2024-м она выиграла бронзу в монобобе и золото в парном разряде. В прошлом году она заняла третье и второе места на ЧМ в этих же дисциплинах.

Фото Global Look Press

В 2022-м он была на обложке Playboy

Как раз перед Играми в Пекине Лиза попала на обложку Playboy: вместе с австралийской скелетонисткой Жанин Флок приняла участие в откровенной фотосессии. Журнал проводил съемку в преддверии турнира как специальную «олимпийскую серию». Девушки говорили, что согласились на предложение из желания показать: спортивное женское тело все равно остается сексуальным.

«Это определенно получился выброс адреналина, — говорила Буквиц в интервью Playboy. — Сначала я была очень взволнована, но мне попались отличный фотограф и команда — они меня поддерживали. Хотела показать, что каждая женщина может показаться обнаженной, и никто не должен стыдиться своего тела. Например, у меня появилось еще несколько мышц — и что? Я хотела продемонстрировать: это тоже женское тело. Мне не нужно прятаться — ни одна женщина не должна скрываться.

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Мне очень интересно увидеть реакцию других людей, и я готова ко всему. Определенно есть те, кто думает, что это круто, но есть и такие, кто отвергнет такие изображения. Честно говоря, мне все равно. Важно то, что мне, моему парню и моей семье нравятся фотографии. Мне не нужно ничего доказывать или показывать кому-то еще».

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