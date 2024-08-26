В Москве судят бывшего главу российского бобслея. У него арестованы активы на два миллиарда долларов

Бывший председатель совета директоров «Внешпромбанка» Георгий Беджамов помогал сборной России готовиться к Олимпиаде-2014 в Сочи и одновременно участвовал в деятельности преступной группы.

В Хамовническом суде Москвы начался судебный процесс по делу бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова о присвоении 156 миллиардов рублей. 61-летний бизнесмен с 2010 по 2015 годы возглавлял Федерацию бобслея России, занимал пост в международной федерации и являлся деловым партнером Олимпийского комитета нашей страны. После краха банка и ареста своей сестры Ларисы Маркус Беджамов бежал за границу — сначала в Монако, а затем — в Великобританию. Так что сейчас бывшего финансиста и спортивного функционера судят заочно. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество и активы предпринимателя, в том числе зарубежные, на общую сумму более двух миллиардов долларов.

Спаситель российского бобслея

Беджамов пришел в российский спорт на волне «призыва» крупных бизнесменов после провальной Олимпиады в Ванкувере. Тогда доминировало мнение, что спортивная квалификация управленца не имеет большого значения, главное, чтобы в процессе подготовки к домашней Олимпиаде в Сочи спортсмены и тренеры не испытывали материальных проблем. В результате российский биатлон получил в руководители Михаила Прохорова, конькобежный спорт и шорт-трек — Алексея Кравцова, фристайл — Андрея Бокарева, а бобслею со скелетоном достался Беджамов. Причем глава «Внешпромбанка» также уговорил руководство ОКР разместить в своем финансовом учреждении ряд счетов этой организации.

Никаких материальных сложностей у наших бобслеистов и скелетонистов с 2010 по 2015 годы действительно не было. Были наняты известные иностранные тренеры и сервисеры, что вылилось в громкий успех на Играх в Сочи. Вскоре Беджамов был избран на пост вице-президента Международной федерации бобслея. Однако в конце 2015 года у «Внешпромбанка», который на тот момент занимал 34-е место в стране по размеру активов, начались большие проблемы. Это было неожиданно, поскольку, помимо ОКР, ВПБ работал и с другими влиятельными клиентами — например, с «Роснефтью», «Транснефтью» и Русской православной церковью (РПЦ).

В ночь с 18 на 19 декабря 2015 года Лариса Маркус была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а Георгий Беджамов бежал из страны. При этом в банке обнаружилась пропажа денег со счетов клиентов и вывод активов в общей сложности на 156 миллиардов рублей. Беджамова объявили в международный розыск и в 2016 году задержали в Монако. Однако выдать банкира России власти княжества отказались — якобы из-за плохого состояния здоровья обвиняемого. В реальности за беглого бизнесмена мог вступиться князь Альбер II, который в прошлом сам был бобслеистом и лично общался с Беджамовым по спортивным делам.

Тем временем Федерация бобслея России оказалась не в состоянии выполнять некоторые свои финансовые обязательства, и из-за долгов по зарплате сборную покинули иностранные специалисты. Вскоре Беджамов лишился всех спортивных должностей и практически не выходил на связь в бывшими коллегами по работе в федерации. Со временем он перебрался в Лондон, где особо не скрывался, пользуясь лояльностью британских властей к экономическим преступникам из России. Между тем, его старшая сестра, 66-летняя Лариса Маркус, отсидев в следственном изоляторе восемь лет, в начале этого года получила за растрату 13 лет колонии общего режима. Теперь же суд добрался и до Беджамова, пусть и заочно.

Георгий Беджамов. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Тщательная проверка и разбирательство

«Человек заработал деньги, пришел в Олимпийский комитет России, ему дали федерацию — заслуженно или незаслуженно, тут уж я не знаю, — говорил в интервью «СЭ» бывший глава ОКР Леонид Тягачев. — Но если бы не было у него денег, то его бы никто не поставил во главе. Поступил подленько. Подвел команду, убежал в другую страну, вывел все деньги. В Китае бы за такой поступок за одно место подвесили. Как такое можно было допустить? 100 с лишним миллионов забрать у олимпийцев, и все в порядке? Такого не бывает на государственном уровне. Должна быть тщательная проверка, разбирательство».

Ближайшее судебное заседание по делу Беджамова назначено на 20 сентября. Банкир обвиняется в четырех эпизодах присвоения чужих средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, предприниматель вместе с сестрой и другими сотрудниками «Внешпромбанка» в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств со счетов клиентов без их ведома. Жертвами афер стали 86 граждан и 427 организаций. Маркус и еще шесть ее подельников уже получили различные тюремные сроки. Сам Беджамов, оставивший в России долги на 70 миллионов рублей, своей вины не признает, однако шансов на оправдание у него очень мало. Другой вопрос, что по нынешним временам он может безнаказанно скрываться за границей, а вероятность ареста его имущества в Европе по российскому ордеру невелика.

Беджамов — не единственный наш спортивный функционер из десятых годов, получивший неприятности с законом. В конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России и бывшего главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова к семи годам колонии общего режима по делу о растрате. В 2013 году вице-президент ОКР Ахмед Билалов за срыв сроков строительства олимпийских объектов был обвинен в растрате, подал в отставку и спешно уехал за границу. По официальной версии — на лечение из-за отравления парами ртути. В 2021 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован президент федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России Алексей Власенко. Суд начал рассмотрение этого дела в конце прошлого года.