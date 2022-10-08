50 членов сборной России по боксу получили повестки из военкомата

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что 50 членов сборной страны получили повестки.

«Мы самые первые обратились в министерство спорта для брони, действительно с первых дней создали оперативный штаб, сплотили все регионы. Мы должны своим личным примером доказывать, что мы не просто так говорим, что боксеры — это защитники отечества. Родина призвала, и мы сделаем все, что надо. А за кадром, мы этого не афишируем, мы очень много делаем, помогаем и можно сказать, жизни спасаем.

Около 50 повесток уже есть, даже тренеры, судьи. Никакой паники нет, конечно, это очень тяжело, особенно мне, как женщине, материнское сердце плачет, но Родину надо защищать», — приводит «РБК Спорт» слова Кириенко.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.