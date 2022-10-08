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Сегодня, 08:36

50 членов сборной России по боксу получили повестки из военкомата

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что 50 членов сборной страны получили повестки.

«Мы самые первые обратились в министерство спорта для брони, действительно с первых дней создали оперативный штаб, сплотили все регионы. Мы должны своим личным примером доказывать, что мы не просто так говорим, что боксеры — это защитники отечества. Родина призвала, и мы сделаем все, что надо. А за кадром, мы этого не афишируем, мы очень много делаем, помогаем и можно сказать, жизни спасаем.
Около 50 повесток уже есть, даже тренеры, судьи. Никакой паники нет, конечно, это очень тяжело, особенно мне, как женщине, материнское сердце плачет, но Родину надо защищать», — приводит «РБК Спорт» слова Кириенко.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://sportrbc.ru/news/634106bf9a79478caeb17114
Бокс
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