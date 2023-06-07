Андре Уорд будет тренировать Диаса к бою с Джейком Полом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) подтвердил, что примет участие в подготовке Нейта Диаса к бою с Джейком Полом.

«Я не буду вдаваться в подробности, но он [Диас] связался со мной, и мы собираемся встретиться, — сказал Уорд в эфире The MMA Hour. — Скоро бой, и я уважаю то, что сделал он и его брат для Стоктона.

Ему нужно выдержать удар Джейка Пола. У Джейка от природы мощная правая рука. Если он [Диас] сможет избегать его правой руки, то это будет более конкурентный бой, чем думают люди".

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.