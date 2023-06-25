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Сегодня, 12:43

Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из IBA

Виталий Косик
Корреспондент
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Азиатская конфедерация бокса (ASBC) планирует выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA).

Сообщается, что совет директоров организации рекомендовал внести поправки в Конституцию конфедерации на внеочередном конгрессе и позволить ей присоединиться к той боксерской федерации, которая будет признана.

«Совет директоров и глава ASBC взяли на себя обязательство поддерживать азиатских боксеров в их стремлении к олимпийской мечте. ASBC считает Олимпиаду самым важным событием в мире бокса и лучшим соревнованием для азиатских боксеров. ASBC всеми своими ресурсами поддерживает олимпийское движение и мечты азиатских боксеров», — заявили в пресс-службе конфедерации.

Также в ASBC отметили, что чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, который должен был пройти в Астане с 14 по 30 июля, будет перенесен на более поздний срок из-за сложившейся ситуации.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Бокс
Олимпиада
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