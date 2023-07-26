Боксер Батыргазиев рассказал, что подошел к бою с Фрометой без травм и в хорошей форме

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев заявил, что подошел к предстоящему бою с доминиканцем Франсисом Фрометой без травм и в хорошей форме.

«Подготовка к предстоящему бою прошла хорошо. Были созданы все условия. Лагерь прошел успешно. Подошли к поединку без травм. Остались считанные дни до боя, чтобы выйти и порадовать себя и болельщиков выступлением», — приводит слова Батыргазиева ТАСС.

Бой между Батыргазиевым и Фрометой пройдет 28 июля в Ханты-Мансийске. Оба спортсмена уже прибыли в город, где завершают подготовку к поединку.