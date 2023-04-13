Дрозд о возможном выходе стран из IBA: «Это происходит не без влияния и поддержки МОК»

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (IBA) и создать новую под названием World Boxing.

«Слышал новости о такой коалиции. Меня это не удивляет, но расстраивает этот раскол в мировом сообществе. Это не ведет к какому-то конструктиву, только к спорам и разладу. По итогу страдают лишь спортсмены. Давайте дождемся чемпионата мира, в котором должны принять участие Россия, Белоруссия, и посмотрим, как он пройдет. На первый взгляд, большинство стран, боксерские лидеры собираются туда ехать, будет достаточно серьезная конкуренция. А нам что делать в этой ситуации? Только верить в себя и Бога, потому что мы точно ничего не нарушаем. Мы лишь говорим о спорте.

А те страны, которые решили отколоться — это их решение, считаю его ошибочным. Но мне кажется, что это происходит не без влияния и поддержки Международного олимпийского комитета. Видимо, есть какие-то кулуарные разговоры. Но с нашей федерацией у МОК диалог складывается не должным образом. Позитивных новостей в части бокса не слышал. То, что сейчас происходит сейчас с федерацией — такого никогда не было в плане масштабов призовых, высокого уровня организации соревнований. Уверен, что общественность это оценит», — сказал Дрозд «СЭ».

В четверг, 13 апреля в IBA выступили с заявлением, в котором потребовали лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 из-за неучастия в нем россиян.