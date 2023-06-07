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Сегодня, 19:55

Дрозд — о желании МОК лишить признания IBA: «Международная боксерская общественность поддерживает Кремлева»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA).

«Вдруг появилась альтернативная федерация. Как будто случайно. И несколько стран туда вошли. Готовят информационную бомбу, организацию, которая скорее всего будет аккредитована МОК. Все направления понятны. Все для того, чтобы дискредитировать Россию. Умар Кремлев — россиянин и Международная федерация бокса сразу стала плохая», — сказал Дрозд «СЭ».

Умар Кремлев. Исполком МОК рекомендовал лишить признания IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев

Также Дрозд отметил, что федерация может продолжить выступать в других международных соревнованиях.

«У IBA есть множество достижений. В словах МОК нет объективности. Международная федерация в полной мере выполняет все условия по развитию бокса. Международная боксерская общественность поддерживает Кремлева. Если ее не будут пускать на Олимпийские игры, я думаю, что возникнут альтернативные международные игры. На Олимпиаде свет клином не сошелся», — добавил Дрозд.

Внеочередная сессия комитета по этому вопросу состоится 22 июня и пройдет в удаленном формате. Отмечается, что МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

Бокс
Григорий Дрозд
Умар Кремлев
МОК
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