Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 17:55

Дрозд: «Международная федерация бокса дает четкий сигнал, что не стоит слушать международных политиков»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд ответил «СЭ» на вопрос, почему международной федерации бокса удается допускать российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.

«Любые соревнования с гимном и флагом Российской Федерации — это всегда радость. Международная федерация бокса дает четкий сигнал, что не стоит слушать международных чиновников, политиков, а думать только о спорте. Федерации бокса удается это делать, потому что там сильный руководитель, Умар Кремлев, у которого есть четкое понимание, что спорт вне политики. Невзирая на политическое давление других стран, думает только о спорте. Надо иметь мнение для этого. Иметь мужество в сложившийся ситуации», — сказал Дрозд «СЭ».

Российские боксеры выступят с флагом и гимном на V Боливарианских играх в Венесуэле 22-29 апреля.

Бокс
Григорий Дрозд
1
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Андрей Замковой: «Холифилд меня похвалил? Офигеть!»
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксеры из Великобритании пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян