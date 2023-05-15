Дрозд прокомментировал золото Гаджимагомедова и Атаева на чемпионате мира по боксу

Бывший чемпион мира в профессионалах россиянин Григорий Дрозд прокомментировал золотые медали Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на любительском ЧМ-2023 в Ташкенте.

«Так и должно было быть, два золота. Отличное выступление от сборной России. Оцениваю выступление суперположительно. Для нас очень важно было завершить чемпионат мира с победами. Мы впервые за долгое время вышли с флагом и гимном. Полноценно, как это было всегда, традиционно. Показали отличный результат. Высокая конкуренция в боксерском мире. Но у нас была отличная команда. Молодая, но уже опытная. Два золота и четыре бронзы — это отличный результат», — цитирует Дрозда «Чемпионат».