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15 мая, 13:07

Дрозд считает, что призеры ЧМ-2023 должны стать основой олимпийской сборной по боксу

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира в профессионалах россиянин Григорий Дрозд поделился мнением о формировании сборной к предстоящим Играм после завершения чемпионата мира в Ташкенте.

«Конечно, призеры ЧМ-2023 должны стать основой олимпийской сборной по боксу. Призеры мира — это суперэлита. Знаете, сегодня бронза — завтра золото. Причем и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Это лучшие в мире — в своем деле, в своем весе.

Главное, чтобы нас туда допустили, если учесть те интриги, которые происходят с альтернативной федерацией. Главное, чтобы МОК нас допустил. А если допустит, мы там составим конкуренцию однозначно. Будем бороться за самые высокие награды», — цитирует Дрозда «Чемпионат».

На ЧМ в Ташкенте россияне Шарабутдин Атаев (86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (92 кг) завоевали золотые медали.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5102805-drozd-schitaet-chto-prizyory-chm-2023-dolzhny-stat-osnovoj-olimpijskoj-sbornoj-po-boksu.html
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