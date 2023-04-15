Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 11:00

Монсон о возможном выходе стран из Международной боксерской организации: «Америка использует спорт как оружие»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (IBA) и создать новую под названием World Boxing.

«Это просто еще один пример того, как Америка пытается контролировать самоопределение остального мира. Политика не имеет отношения к спорту. Но Америка использует спорт как оружие, точно так же, как она использует санкции, вторжения и спонсируемые ЦРУ перевороты в зарубежных странах для дальнейшего расширения американской гегемонии», — сказал Монсон «СЭ».

В четверг, 13 апреля, в IBA выступили с заявлением, в котором потребовали лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 из-за неучастия в нем россиян.

Бокс
Джефф Монсон
3
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Андрей Замковой: «Холифилд меня похвалил? Офигеть!»
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев считает, что выход некоторых стран из IBA и создание собственной организации приведет к расколу в мировом боксе