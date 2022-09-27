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27 сентября, 09:30

Флойд Мейвезер подерется с блогером Deji 13 ноября в Дубае

Давид Хачатрян

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) вернется на Ближний Восток во второй раз за полгода, чтобы в третий раз за год провести выставочный поединок против блогера Deji. Бой состоится 13 ноября в Дубае (ОАЭ).

«Я рад привезти этот невероятный боксерский опыт в Дубай, — приводятся слова Мейвезера в пресс-релизе мероприятия. — Global Titans подарят фанам непревзойденный боксерский поединок с большим андеркардом. Это честь — быть частью такого огромного события в культовом городе, и я бы хотел поблагодарить команду Global Titans за то, что связались со мной и так много делают для спорта, который я люблю».

Мейвезер в прошлом бою нокаутировал Микуру Асакуру во втором раунде 25 сентября в Сайтаме, Япония.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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