Тактаров рассказал, чем Чалмерс может удивить Мейвезера в бою

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Флойда Мейвезера с Аароном Чалмерсом.

«Это по-английски красивая модель захода на британские острова для Флойда Майвезера. Можно красиво зайти, обосноваться там и рубить бабло. В Америке Флойда не очень любят, особенно в околобоксерской среде. Его американская манера подставлять плечо.

У его оппонента действительно может произойти фан. Если он захочет нокаутировать Флойда, а тот захочет проскакать пять раундов. Парень будет пытаться нокаутировать Флойда, а тот будет от него ускользать», — цитирует Тактарова РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.