Экс-промоутер Капля считает, что в России и Белоруссии в условиях санкций нужно развивать любительский бокс

Бывший промоутер Валерий Капля рассказал о развитии бокса в России и Белоруссии в условиях санкций.

«В первую очередь необходимо объединять усилия любителей и профессионалов. На сегодня запреты касаются титульных поединков, хотя, когда очень нужно, то можно.

Вот Дмитрий Бивол боксировал за титул чемпиона мира. Давид Аванесян — тоже. Белорусские боксеры — пожалуйста. Сергей Хомицкий выступал в Гамбурге, победил по очкам. Дмитрий Асанов уже несколько поединков провел в Германии, подписал контракт с Universum. Ребята боксируют по белорусской лицензии. У нас сложились дружеские отношения с Европейским Боксерским Союзом (EBU), пока с допуском на рейтинговые поединки проблем не было», — цитирует промоутера «Спорт день за днем».

Ранее Капля рассказывал о неприятном инциденте с известным промоутером Доном Кингом.