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Сегодня, 12:40

Генсек Федерации бокса РФ: «Куба — один из лидеров мирового бокса»

Генсек Федерации бокса РФ поделилась мнением о сборной Кубы
Руслан Минаев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась мнением о кубинской школе бокса.

«Боксеры из Кубы — это победители последней Олимпиады в Токио с четырьмя золотыми медалями, победители мужского чемпионата мира 2021 года. Сборная Кубы — один из лидеров мирового бокса 20 и 21 веков, для нас всегда было большой честью выходить на ринг с сильнейшими», — цитирует Кириенко ТАСС.

Матчевая встреча России и Кубы состоится в Санкт-Петербурге, сегодня 22 октября.

Ранее Кириенко сообщила, что российские спортсмены примут участие в чемпионате мира-2023.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16127419
Бокс
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