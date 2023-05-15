Генсек Федерации бокса России не знает, какие соревнования будут давать очки для олимпийских лицензий

Генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, какие соревнования будут давать очки для олимпийских лицензий.

— Это еще тайна, покрытая мраком. Мы тесно работаем с Минспорта и ОКР, выстраиваем план. МОК нам разрешает участвовать в Евроиграх, но Польша говорит, что нас с белорусами не пустят. Функционеры разбираются со всем. Надеемся, что все сложится и ребята смогут поехать на европейский квалификационные игры.

— Зимой было приглашение на Азиатские игры в Китае. Если поляки устроят нам засаду, мы рассматриваем Азиатские игры будут как запасной план?

— Естественно, у нас есть план А и Б. Иначе мы не были Федерацией бокса России в том виде, в которой она сейчас существует. Все эти программы нами разрабатываются, — заявила Кириенко.