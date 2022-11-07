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Сегодня, 15:13

Дрозд жестко отреагировал на бой Бузовой и Загитовой: «Это будет выглядеть нелепо и курьезно»

Дрозд жестко отреагировал на возможный бой Бузовой и Загитовой
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Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» новость о предстоящем боксерском поединке между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Я думаю, что это плохая идея. Организаторы делают неправильные вещи в части развития бокса, организовывая подобный бой. Это не бокс, это мероприятие. Для меня, как для человека полжизни отдавшего профессиональному боксу, такие заявления не укладываются в голове. Я не поддерживаю подобное. Мне кажется, что это будет выглядеть нелепо и курьезно», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.

Алина Загитова
Григорий Дрозд
Ольга Бузова
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