Хрюнов об отмене отстранения российских боксеров от международных соревнований: «Это большая победа!»

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Конечно, это большая победа! В этом есть и огромная заслуга президента Международной ассоциации бокса Умара Назаровича Кремлева. Хочу всех поздравить. Думаю, мы сейчас быстро вернем лидирующие позиции», — сказал Хрюнов «СЭ».

В среду, 5 октября, в IBA объявили об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Запрет действовал с марта нынешнего года.