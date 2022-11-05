IBA объявила С.К. Ву персоной нон-грата за доказанную коррупцию в боксе

Бывший президент AIBA С.К. Ву был сегодня, 5 ноября, единогласно был объявлен персоной нон-грата в IBA и боксерской семье за его деятельность в прошлом, которая привела к нынешнему отстранению Международной ассоциации бокса из олимпийской семьи, сообщает пресс-служба IBA.

Независимое расследование под руководством профессора Ричарда Макларена показало, что именно С. К. Ву и его режим стали причиной конфликта между Международной ассоциацией бокса (прежде AIBA, в настоящее время IBA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Отсутствие должного финансового менеджмента и управления организацией, а также спортивной честности были в числе серьезных нарушений, которые, как было доказано независимой группой по расследованиям под руководством профессора Макларена, имели место в прошлом AIBA. В отчете группы Макларена говорится, что С.К. Ву несет полную ответственность за ошибки судейства на Играх в Рио-де-Жанейро-2016 и олимпийских отборочных соревнованиях, а также за коррупционную деятельность в поведении судей и официальных лиц. Согласно отчету Макларена, как минимум 9 поединков на Олимпиаде в Рио были признаны подозрительными, а еще два боя «публично сломали» существовавшую коррупционную систему.

В 2019 году МОК отстранил Международную ассоциацию бокса от проведения Олимпийского турнира по боксу и квалификации к нему, передав право специально созданной рабочей группе. Таким образом, боксерские соревнования в Токио-2020 состоялись без участия IBA. Вопрос о восстановлении членства IBA в МОК будет обсуждаться весной 2023 года. На данный момент IBA также отстранена от проведения квалификации к Играм-2024 в Париже и самого олимпийского турнира, а бокс не был включен в обязательную программу Олимпиады 2028 в Лос-Анджелесе. Однако шанс на включение бокса в программу еще остается.

Должность руководителя мирового бокса Ву совмещал со статусом члена МОК, а с 2012 по 2017 годы он занимал должность члена исполкома МОК. В 2020 году С.К. Ву снял с себя все полномочия в МОК после порядка тридцати лет службы «по состоянию здоровья». Его отставка была принята МОК «с благодарностью и уважением».

«Коррупция внутри AIBA имела место, но у этой коррупции есть имя. Его зовут С.К. Ву. Мы должны говорить прямо, не избегая неприятных вопросов. Мы не боимся раскрывать правду. Нужно решить раз и навсегда, забыть прошлое и поставить точку. Надо быть жесткими и всех причастных отстранить пожизненно. Эти люди никогда не будут принимать участие ни в каких мероприятиях IBA», — сказал президент IBA Умар Кремлев.