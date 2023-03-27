Кириенко прокомментировала дисквалификацию Хелиф с ЧМ-2023 среди женщин из-за высокого уровня тестостерона

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала об инциденте на чемпионате мира по боксу среди женщин. На турнире некоторые спортсмены сдавали ДНК-тест. У алжирки Иман Хелиф нашли слишком высокий уровень тестостерона. Ее дисквалифицировали.

«Это неприятно, но такое есть не только в боксе. Деликатный вопрос. В международной федерации наводится порядок в этом вопросе, скоро все будет в порядке. Там работают опытные специалисты», — рассказала Кириенко.