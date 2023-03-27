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Сегодня, 12:44

Кириенко прокомментировала дисквалификацию Хелиф с ЧМ-2023 среди женщин из-за высокого уровня тестостерона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала об инциденте на чемпионате мира по боксу среди женщин. На турнире некоторые спортсмены сдавали ДНК-тест. У алжирки Иман Хелиф нашли слишком высокий уровень тестостерона. Ее дисквалифицировали.

«Это неприятно, но такое есть не только в боксе. Деликатный вопрос. В международной федерации наводится порядок в этом вопросе, скоро все будет в порядке. Там работают опытные специалисты», — рассказала Кириенко.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия).

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