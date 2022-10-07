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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление главы шведской федерации бокса Пер-Акселя Шехольма о бойкоте соревнований в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.
«Пускай не выступают. То, что Швеция не будет выступать — самое последнее, что будет меня волновать. Кто такие шведы в боксе? Меня должны волновать наши спортсмены, а не шведы!» — сказал Цзю «СЭ».
Ранее Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участие в турнирах, до которых допустили спортсменов из России и Белоруссии.
5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.