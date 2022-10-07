Цзю — о заявлении Шехольма: «Пускай не выступают. Кто такие шведы в боксе?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление главы шведской федерации бокса Пер-Акселя Шехольма о бойкоте соревнований в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

«Пускай не выступают. То, что Швеция не будет выступать — самое последнее, что будет меня волновать. Кто такие шведы в боксе? Меня должны волновать наши спортсмены, а не шведы!» — сказал Цзю «СЭ».

Ранее Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участие в турнирах, до которых допустили спортсменов из России и Белоруссии.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.