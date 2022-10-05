Лебедев о допуске российских боксеров к международным соревнованиям: «Вопреки всем врагам!»

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских боксеров до международных соревнований под эгидой IBA.

«Нужно порадоваться! Будем и дальше работать. Это решение говорит о том, что федерация бокса России ведет эффективную и плодотворную работу. Вопреки всем врагам! Будем надеяться, что и остальные международные ассоциации возьмут пример с этого решения», — сказал Лебедев «СЭ».

Сегодня, 5 октября, стало известно, что совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.