Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 14:18

Лебедев о допуске российских боксеров к международным соревнованиям: «Вопреки всем врагам!»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских боксеров до международных соревнований под эгидой IBA.

«Нужно порадоваться! Будем и дальше работать. Это решение говорит о том, что федерация бокса России ведет эффективную и плодотворную работу. Вопреки всем врагам! Будем надеяться, что и остальные международные ассоциации возьмут пример с этого решения», — сказал Лебедев «СЭ».

Сегодня, 5 октября, стало известно, что совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Бокс
Денис Лебедев
2
Читайте также
Ягудин и Плющенко — снова соперники: «Вместо работы норовит помериться со мной медалями»
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой
Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму
Мирошник заявил о стягивании ВСУ вооружения НАТО в район Сватово
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хрюнов об отмене отстранения российских боксеров от международных соревнований: «Это большая победа!»

Российские боксеры будут выступать на международных турнирах под флагом страны