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Сегодня, 19:44

Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой чемпионата мира по боксу 2023 года среди женщин в Нью-Дели в весовой категории до 70 кг.

«От души поздравляю вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

В финале Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов ей присудили победу единогласным решением судей.

Источник: https://kremlin.ru/events/president/letters/70781
Бокс
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