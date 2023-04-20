Исаев травмировался перед поединком с Туйновым

Россиянин Марат Исаев травмировался перед поединком с соотечественником Владиславом Туйновым, сообщает пресс-служба Pravda Boxing.

«Мой бой на турнире Pravda Boxing отменяется в связи с тем, что я получил травму ноги. Приношу извинения организаторам и болельщикам, многие ждали этого боя. Владу желаю всего наилучшего», — сказал Исаев.

Бой должен был состояться во Владикавказе 27 апреля. Главным поединком вечера станет противостояние россиянина Дмитрия Кудряшова и американца Сэма Шьюмейкера.