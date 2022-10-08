Российские боксеры могут выступить на юношеском чемпионате мира в Испании

Президент Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что сборная России планирует выступить на чемпионате мира среди юношей до 18 лет.

«После решения IBA для нас открыты все дороги. Через месяц мы планируем поехать на первенство мира среди боксеров 17-18 лет в Испании. Мы верим в то, что порадуем вас хорошими результатами», — приводит ТАСС слова Кириенко.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров от международных соревнований, которое действовало с 4 марта. Президент IBA Умар Кремлев отметил, что это решение ставит спорт выше политики. Кремлев возглавляет организацию с 2020 года, 14 мая он был переизбран главой федерации, а 25 сентября был утвержден в должности.

Теперь боксеры из России и Белоруссии смогут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами своих стран.

7 октября Шведская федерация бокса объявила, что шведские спортсмены не будут участвовать в турнирах, на которых будут выступать россияне.

Юношеский чемпионат мира по боксу пройдет в Ла-Нусии (Испания) с 14 по 26 ноября.